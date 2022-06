“Grato pelos milagres em minha vida”, diz homem que comia ração e ‘ganhou’ casa

- Publicidade -

Com alegria e o sonho realizado de ter comida na dispensa, uma casa com cerâmica no chão, paredes pintadas, móveis que estão chegando aos poucos e um banheiro com chuveiro e água quente; e de quebra um emprego de servente de pedreiro. A carteira assinada ainda não chegou, mas o bico é celebrado.

A vida de seu Jorge Nonato, de 52 anos, mudou completamente há pouco mais de um ano, quando um amigo postou um vídeo nas redes sociais que mostrava que, para não passar fome o homem comia ração de cachorro.

O vídeo ainda mostrava que Jorge morava em um barraco, em Igarapé, na região metropolitana de BH, construído por ele, no terreno herdado da mãe que é falecida, e que mal tinha telhas no teto.

A história viralizou nas redes sociais e comoveu milhares de pessoas que se juntaram em uma grande corrente do bem, por meio de uma vaquinha virtual. A iniciativa que pedia por comida tomou proporções inacreditáveis.

Além de alimento, seu Jorge também ganhou uma casa, que ficou pronta, nesta semana, construída no terreno herdado da família. A casa, que tem quatro cômodos aconchegantes, uma varandinha, plantas frutíferas na porta e uma fachada pintada de amarelo fica na frente do antigo barracão que será doado para o irmão dele.

“Meu Deus, sou grato por tantos milagres que aconteceram na minha vida. Antes não tinha o que comer e morava do modo que dava, e hoje, tenho uma casa que tem chuveiro e àgua quente. Desde 2013, não sabia o que era um banho quente. Ter dignidade é bom. Agora vou ajudar meu irmão. Vou ajudá-lo arrumar o barracão que eu morava para ele também ter um lar. Sempre quando ganho mais de uma cesta básica ajudo alguém que precisa. Sentir fome não faz bem e é bom poder ajudar”, disse Nonato.

Idealizador do vídeo

O vídeo que transformou a vida de seu Jorge foi feito pelo amigo dele, Cleison Borges, de 30 anos, líder da Central Única de Favelas, a CUFA, em Igarapé.

“Quando fiz o vídeo só queria ajudá-lo a conseguir doações. Achei que o vídeo ia rodar entre os amigos, mas me assustei com o alcance e do quanto um storie foi capaz de mudar a vida dele”, enfatizou Cleison.

Ajuda do Galo

No vídeo que viralizou outro aspecto chamou atenção, seu Jorge estava com a blusa do Galo, time do coração dele. E isso chamou a atenção do Clube responsável pela construção da casa.

Em nota o Clube Atlético Mineiro destacou que “o Instituto Galo construiu a casa do torcedor e mobilizou parceiros para doação de alguns móveis”.

Com tanta ajuda, seu Jorge, que agora pode ajudar quem precisa, só agradece pela oportunidade de ter dias melhores e poder viver com dignidade com seus três cachorrinhos e amigos inseparáveis Thor, Bocagi e Bigode.

“Agora, com dignidade fica mais fácil seguir em frente. Soi eternamente grato a cada ajuda”, disse Nonato.