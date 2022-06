Grafiteiro homenageia ‘Nego Bau’ em muro no colégio Glória Perez

- Publicidade -

Um dos personagens mais icônicos do Acre, Renan Ameida de Souza, mais conhecido como Nego Bau, foi homenageado no último sábado, 18, pelo grafiteiro acreano Matias Souza em um muro no colégio Glória Perez, em Rio Branco. A arte foi feita durante o evento Acre Graffiti, que reuniu mais de 50 artistas locais e de mais cinco países.

Em situação de rua, Nego Bau faleceu no dia 15 de janeiro deste ano, após sofrer uma parada cardíaca no Pronto-Socorro de Rio Branco, onde estava internado desde o final de dezembro.

“Sempre procuro fazer meus trabalhos com muito propósito e foi justamente por isso que eu quis homenagear o Nego. Era uma pessoa muito querida pelos moradores de Rio Branco, não tem quem não conheça ele. Acredito que ele era e continua sendo um símbolo de resistência e eu espero que a homenagem sirva pra chamar a atenção para as pessoas em situação de rua que, ainda hoje, são ‘invisíveis’ para a sociedade”, disse Matias Souza, que é grafiteiro há mais de 20 anos.

Para Matias, utilizar seu trabalho como forma de manifestação social é muito importante, mas a recepção da família de Nego Bau foi ainda mais gratificante. “Eu estava terminando o graffite quando um primo dele passou lá pra ver o trabalho. Foi muito emocionante, porque a gente nunca sabe como nosso trabalho vai ser recebido pelo público e ver que um familiar do Nego gostou da homenagem me deixou muito feliz. A arte é isso, é tocar os corações das pessoas, então eu tô muito grato pela repercussão”, relatou ele, acrescentando que se sentiu honrado por poder pintar com grandes nomes do graffiti do cenário nacional e internacional.

Grafite feito pelo acreano Matias Souza em homenagem a Nego Bau, ao lado do trabalho do grafiteiro Vidal, da Bahia (Foto: Matias Souza/Arquivo pessoal)

O evento ‘Acre Graffiti: Cores do Futuro – Sem Recuar, Sem Cair, Sem Temer’, é organizado pela equipe TRZ Crew Graffiti e Arte, e contou com workshops, bazar de arte, cinema, rodas de conversas e atrações musicais.

Participaram artistas do Acre e de outros Estados como Rondônia, Paranáná, Bahia, São Paulo e países como Argentina, Bolívia e Uruguai, entre outros.

Caso Nego Bau

Renan Souza, 44 anos, faleceu no Pronto-Socorro de Rio Branco no dia 15 de janeiro de 2022. Após cinco meses, a Polícia Civil conseguiu identificar e prender o suspeito de torturar Nego Bau, o borracheiro Jefson Castro da Silva, de 39 anos, que se tornou réu pelo crime de tortura.

Conforme denúncia, no final de dezembro de 2021, em uma casa na Rodovia AC 40, Km 10, o acusado constrangeu a vítima, com o emprego de violência e grave ameaça, causando sofrimento físico e mental, com o fim de obter confissão. O fato, ainda conforme a denúncia, resultou em lesão corporal de natureza grave.

À época, um vídeo que circulou nas redes sociais mostrava Nego Bau pedindo desculpas, logo após ter o seu dedo decepado com um terçado pelo investigado. O golpe certeiro removeu o seu dedo polegar completamente. Dias após o fato, Bau sofreu uma parada cardíaca e morreu no dia 15 de janeiro, no Pronto-Socorro de Rio Branco, onde estava internado estado de saúde gravíssimo.

Na última semana, a 3ª Vara Criminal de Rio Branco negou um pedido de absolvição sumária feito pela defesa do borracheiro.

Após recebimento da denúncia do Ministério Público do Acre, a defesa dele pediu, além da absolvição sumária, a desclassificação do crime de tortura para lesão corporal e a revogação da prisão preventiva, no entanto, o juiz Cloves Augusto entendeu que há indícios de autoria e materialidade do crime suficientes para o andamento da ação, por isso, os pedidos foram negados.

Uma audiência de instrução e julgamento está marcada para o próximo dia 28 de junho.

