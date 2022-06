Governo retoma parceria para realização de feiras e eventos no estado

Com a redução expressiva dos casos de covid-19, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), voltou a fomentar os pequenos eventos de bairros e feirinhas nos municípios.

O objetivo principal é gerar renda e dignidade para os pequenos empreendimentos que participam. Além, de trazer alegria, entretenimento e lazer para as comunidades.

“Nossa população passou 2 anos sem esses eventos e estava ansiosa pelo retorno deles. Essas feiras movimentam a economia e criam oportunidades para essas famílias”, reforça Jhon Douglas, secretário de Estado de Empreendedorismo e Turismo.

Junho é o mês das festas juninas, por essa razão, o governo está presente em alguns bairros de Rio Branco auxiliando na estrutura dos tradicionais arraiais. Também está presente em outros eventos que acontecem nos bairros e municípios.

Confira o calendário de eventos:

Arraial do Manoel Julião

Está na quinta edição. Iniciou na sexta-feira, 3, e vai até o dia 4 de julho, na Praça Primavera, em frente a pizzaria Zero Grau, em Rio Branco.

Tem 15 barracas de comidas típicas e artesanato, pescaria, som ao vivo e apresentação de quadrilhas.

“Estamos empregando aqui mais de 200 pessoas direta e indiretamente. Esse evento é muito importante para movimentar a economia”, frisa Jordan Magno, organizador.

Arraial da Cohab do Bosque

O arraial da Cohab do Bosque está em sua 22ª edição. Tradicional no bairro de Rio Branco, o evento traz comidas típicas, doces, pescaria e bingo.

O evento acontece de sexta a domingo, a partir das 19h e vai até o dia 17 de julho.

Arraial da Misericórdia

Realizado pela Igreja Católica Santuário Divina Misericórdia, está em sua primeira edição. Acontece apenas neste sábado, 4, a partir das 18h, no estacionamento da Uninorte, em Rio Branco.

Haverá vendas de comidas típicas, brincadeiras e bingos.

Feira Elas Fazem Acontecer

A feira é uma realização do coletivo de mulheres empreendedoras e Prefeitura de Rio Branco, por meio de parceria com o governo do Estado.

A sexta edição acontece nos dia 4 e 5 de junho, das 16h às 20h, no Horto Florestal, em Rio Branco. Haverá muita música, arte e entretenimento.

“Temos doces artesanais, papelaria criativa, costura e Praça de alimentação. Nesta edição, teremos uma programação especial em alusão à semana do meio ambiente, sensibilizando nossos clientes, fornecedores e amigos para a importância de uma feira limpa e sustentável e em consonância com o meio ambiente”, explica a organizadora Lidiane Cabral.

Zona Nerd Especial

Também acontece neste final de semana, dias 4 e 5, no Sesc bosque, em Rio Branco, das 14h às 20h, a zona nerd oficial.

O evento, voltado para o público de cultura pop no Acre, terá apresentações de K-pop (música pop coreana), concurso de cosplay (fantasias de personagens de desenhos animados), torneio de cs-go (game de guerra online).

A entrada é um quilo de alimento não perecível.

Feira de Negócios em Capixaba

Em parceria com a Prefeitura de Capixaba, o Governo realiza até este sábado, 4, das 17h às 23h, na Rua Francisco Cordeiro de Andrade, a primeira edição da Feira de Negócios de Capixaba.

Lá, é possível encontrar comidas variadas e artesanato.

Fonte: Agência do Acre