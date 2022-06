Governo realiza pagamento de prêmios para servidores do Iapen e Gestores de Políticas Públicas nesta terça-feira, 28

- Publicidade -

Reafirmando seu compromisso com o servidor, o governo do Estado do Acre realiza nesta terça-feira, 28, o pagamento do Prêmio Anual de Valorização da Atividade Policial (PAVAP) dos servidores do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) e, também, o pagamento do Prêmio de Valorização Anual dos Gestores de Políticas Públicas e Especialistas (PVP), referente ao ano de 2018.

Serão contemplados com o pagamento do PVP retroativo de 2018, 514 gestores de políticas públicas e especialistas, que receberão, na totalidade, cerca de R$ 2.489.481,48.

Já os agentes de segurança pública do Iapen devem receber um valor de R$ 2.246.040,00, sendo contemplados 1.251 servidores do sistema penal.

Ao todo, serão mais de 1760 servidores públicos estaduais que receberão pagamentos de prêmios nesta terça-feira, somando um montante de mais de R$ 4,7 milhões de reais que serão injetados na economia do estado.