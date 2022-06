Governo fortalece economia solidária com eventos públicos

- Publicidade -

O governo do Acre, visando o fortalecimento e aquecimento da economia, tem desenvolvido vários eventos públicos em todo o estado, coordenados pela Secretaria de Empreendedorismo e Turismo do Acre (Seet), estimulando a participação da economia solidária.

Os eventos públicos têm sido uma forma de incluir e levar aos vendedores ambulantes a possibilidade de aumentar e fomentar a renda familiar dos beneficiados com o programa Economia Solidária.

Durante a programação desenvolvida pelo Estado nesta quarta-feira, 15, no calçadão da Gameleira, em alusão ao 60° aniversário de emancipação política do Acre, a economia solidária foi prestigiada com um espaço especial, que contou com um palco para apresentação do DJ Black.

Atualmente, no Acre, mais de 3 mil empreendedores estão cadastrados no programa de Fortalecimento à Economia Solidária. Em Rio Branco são mais de 480 famílias contempladas pelo programa.

O coordenador do programa Economia Solidária, Carlos Taboca, destaca o trabalho do governo do Acre, que tem dado espaço para que as famílias possam trabalhar e recuperar o tempo perdido com a pandemia, onde foram fortemente prejudicados.

“O Governo tem dado uma força espetacular, dando oportunidade para essas famílias, e tem gerado políticas públicas onde eles possam vender e ter acesso a uma renda. Temos várias ações acontecendo no estado, já tivemos vários eventos na capital e no interior, além da parceria com a prefeitura da capital e com o Sebrae”, destaca o coordenador.

Após dois anos parados, devido às medidas de combate à pandemia, a expectativa dos ambulantes é de otimismo e gratidão ao governo pelos inúmeros eventos públicos que o Estado promoverá até o final do ano, como o Arraial Cultural, a ExpoAcre, ExpoJuruá e eventos em parceria com as prefeituras do Acre.

Para a vendedora Núbia Sobral, o Estado tem sido um grande e importante parceiro nessa retomada às vendas e festas.

“O Governo, com essas ações, tem nos ajudado muito. Estávamos há dois anos parados e sem expectativa nenhuma, e temos visto esse empenho em inserir a gente nas festas, tanto aqui em Rio Branco, como no interior. Estamos muito otimistas com os eventos que estão por vir”, celebra Núbia.

No início do mês, a Secretaria de Empreendedorismo e Turismo promoveu no município de Capixaba a Feira do Empreendedor, visando o fortalecimento e fomento da economia local e incentivo à economia solidária.

Fonte: Agência Acre