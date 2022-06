Governo fecha pacote de 14 obras de pavimentação no portal da Amazônia e conclui atividades na rua Aroeira

- Publicidade -

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), concluiu no final da tarde desta terça-feira, 14, as ações de pavimentação no Bairro Portal da Amazônia, na Regional Calafate, em Rio Branco. O titular da Seinfra, Cirleudo Alencar, esteve acompanhado da equipe de engenharia, e do controlador-geral do estado, Luís Almir Soares, na entrega da obra à comunidade.

“O governo do Acre vem para entregar 14 ruas que foram feitas aqui no Portal da Amazônia, investimento do Estado de mais de R$ 3,5 milhões. Isto mostra o compromisso e o atendimento do governador Gladson Cameli com todos os municípios. Em Rio Branco, mostramos o compromisso de pavimentar para melhorar a vida das pessoas nos bairros mais periféricos”, enfatizou Alencar.

A Rua Aroeira, a qual estava mais de vinte e cinco anos sem receber o serviço de pavimentação, fechou o pacote das 14 vias que passaram por intervenção do Estado na comunidade. Esta rua passou por serviços de terraplanagem e aplicação do revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ), e receberá nesta quarta as últimas manutenções de sarjeta e meio-fio.

“Aqui na Rua Aroeira são mais de vinte anos que a comunidade andava na lama, as casas alagavam e, hoje, o governador mostra mais uma vez que tem palavra e pensa nas pessoas. É neste sentido que vamos continuar trabalhando e vamos trazer benefícios para todo o estado do Acre”, frisou Alencar.

As obras no Portal da Amazônia foram acompanhadas pessoalmente pelo controlador-geral do Acre, Luís Almir Soares, o qual atestou a qualidade do serviço prestado pela Seinfra.

“As obras da Seinfra são de qualidade excelente. Não só o acabamento, mas a descrição do material conforme o contrato. O governo do Estado é rigoroso neste sentido de acabamento, cobrança de descrição de material e cobrança na qualidade das obras. A minha vinda é para garantir essa qualidade de especificação de obra”, ressaltou o gestor da Controladoria-Geral do Estado (CGE).

Nova realidade é comemorada por moradores

O vice-presidente da associação de moradores do Portal da Amazônia, Zé Carlos da Silva, exaltou o esforço do governo do Acre para concluir as obras que eram aguardadas por toda a comunidade.

“O governador Gladson Cameli e a equipe da Seinfra, na pessoa do secretário Cirleudo Alencar, estão de parabéns pelo empenho. Os moradores receberam os benefícios que esperavam há quase 30 anos. As pessoas viveram um total abandono. O mais importante: o governador não prometeu em campanha. Ele veio e fez, isso é louvável. A palavra hoje é agradecimento”, afirmou Silva.

Amanda Matos de Lima, moradora da Rua Aroeira há 25 anos, nunca tinha visto uma máquina do governo entrar na via para pavimentá-la.

Todos nós moradores somos gratos pela sensibilidade e empatia que o governador Gladson Cameli e o secretário Cirleudo Alencar tiveram com a gente. A minha casa estava alagando, perdemos alguns móveis. Outros governantes passaram pelo bairro, mas nenhum teve esse olhar para esta rua. Hoje é uma grande felicidade ver essa pavimentação para que a gente possa ter acesso mais fácil, ter nossas crianças brincando na rua”, disse Lima.

A qualidade da obra foi destacada pela morada Poliana Gomes. Para ela, não há mais restrições para o seu direito de ir e vir.

“Está uma maravilha. Obrigado governador e obrigado Cirleudo Alencar. A obra foi de qualidade. Os engenheiros fizeram tudo bem feito. Não tem mais poeira em casa e na rua. Eu já fiquei em casa isolada sem conseguir sair por causa da lama, mas agora vou poder ir e vir com tranquilidade”, contou Gomes.

