Governo envia R$ 833,8 mil em recursos para fortalecimento da infraestrutura e manutenção de ramais do Bujari

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), representado pelo presidente Petronio Antunes, e na presença do prefeito de Bujari, João Edvaldo Teles, assinou convênio de R$ 833,8 mil, oriundos de fonte 100 (recursos próprios), para a execução dos serviços de infraestrutura e manutenção de ramais do município. A assinatura ocorreu na sede do Deracre em Rio Branco.

Petronio Antunes ressaltou a importância da parceria com a prefeitura para execução dos trabalhos e também fez um reconhecimento ao trabalho do município.

“Estamos presentes firmando mais um compromisso com a Prefeitura do Bujari para ampliar os trabalhos no município, e quem ganha é a população, que vai ter mais infraestrutura e melhorias nos ramais”, enfatizou o presidente.

Com a chegada do verão, a parceria firmada com o Estado deve levar mais infraestrutura para o município. Os recursos serão utilizados para aquisição de combustível, locação de máquinas e contratação de empresa para execução das metas, conforme plano de trabalho, no prazo de seis meses.

Além do convênio celebrado, a Prefeitura de Bujari garantiu, ainda, recursos de R$ 175 mil, destinados pela emenda parlamentar da deputada estadual Maria Antônia Pinheiro, para melhoramento das estradas vicinais do município.

A reunião de assinatura contou com a presença dos deputados estaduais Pedro Longo, Luís Tchê e José Bestene.

As ações nos ramais visam garantir a trafegabilidade dos produtores agrícolas e o escoamento da produção para os mercados municipais. O Deracre segue avançando com obras em todo o estado, dando apoio às prefeituras na recuperação dos ramais.

Fonte: Agência Acre