Governo entrega viaturas e reinaugura estande de tiro da Polícia Militar

Com investimentos de R$ 1,6 milhão, oriundos de recursos próprios do Estado e de emenda parlamentar do deputado federal Alan Rick, o governo do Acre reinaugurou o estande de tiro da Polícia Militar nesta segunda-feira, 6, em Rio Branco. Na mesma solenidade, houve, ainda, a entrega de duas viaturas à Companhia de Policiamento com Cães (CPCães) e do asfaltamento da estrada de acesso ao Batalhão de Operações Especiais (Bope).

O estande de tiros da instituição militar recebeu melhorias em toda sua estrutura. A principal delas foi a construção da cobertura metálica, que proporcionará mais condições de treinamento aos profissionais da Segurança Pública e evitará a suspensão dos exercícios balísticos por causa das intempéries climáticas. Além disso, a instalação de um moderno sistema de iluminação permitirá a prática das atividades no período noturno.

Para o governador em exercício, desembargador Roberto Barros, estes investimentos reforçam o compromisso do Estado com a Segurança Pública acreana. “As nossas forças policiais precisam estar bem treinadas e com melhores condições para proteger a sociedade. Nesta solenidade, comprovamos que tudo isto vem sendo feito pelo governo do Acre”, expôs.

De acordo com o comandante-geral da PM, coronel Paulo César Gomes, as melhorias no estande de tiros eram bastantes aguardadas pelos profissionais da corporação. “Quando chovia, os policiais ficavam impedidos de usar o espaço. Fora isso, por conta da luz natural, as instruções tinham limitação de horário. Com esta nova estrutura, o estande será muito útil não só à Polícia Militar, mas para todas as forças de segurança que desejaram treinar neste local”, comentou.

O deputado federal Alan Rick aproveitou a oportunidade para prestar conta das emendas destinadas para a Segurança Pública. “Esta é mais um ação nossa em favor das forças de segurança. Já entregamos, recentemente, viaturas ao Corpo de Bombeiros, Gefron, Polícia Militar e Polícia Civil. Em breve, entregaremos o estande de tiro da Polícia Penal. Hoje, anunciamos mais R$ 1 milhão para concluir a reforma do Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar”, pontuou.

Segundo o comandante do Bope, tenente-coronel Rômulo Modesto, a chegada de duas novas viaturas ao CPCães dará mais dignidade no transporte dos animais. “Os nossos cães demandam um treinamento diferenciado e, a partir de agora, eles serão levados para as ocorrências dentro de um ambiente muito mais saudável”, pontuou.

Ainda durante o evento, ocorreu a entrega da pavimentação asfáltica do acesso ao Bope. O serviço foi executado pelo Departamento de Estradas de Rodagens (Deracre). “Esse foi um investimento de R$ 400 mil e é muito gratificante contribuir com essa melhoria. Por cumprir um papel muito importante, a Polícia Militar merecer ser tratada com prioridade”, declarou Petrônio Antunes, presidente do órgão.

A solenidade contou com a participação do secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cezar Rocha dos Santos; do secretário da Fazenda, Amarísio Freitas; do secretário de Infraestrutura, Cirleudo Alencar; e dos deputados estaduais Cadmiel Bomfim, José Bestene e Pedro Longo; entre outras autoridades.

Fonte: Agência do Acre