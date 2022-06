Governo entrega revitalização do Comando-Geral da PM e anuncia R$ 8,1 milhões para reforma de batalhões

- Publicidade -

O governo do Estado entregou uma obra emblemática na quarta-feira, 29. Pela primeira vez, em 92 anos de existência, o Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Acre (PMAC) foi completamente revitalizado. Com recursos próprios, um dos mais imponentes e simbólicos prédios de Rio Branco recebeu investimentos na ordem de R$ 4,2 milhões.

O minucioso desafio de reformar a edificação histórica durou pouco mais de um ano. Além de preservar o projeto arquitetônico original, o Estado teve o cuidado de oferecer acessibilidade aos visitantes e o conforto necessário para que os militares desempenhem suas atividades com dignidade e excelência.

Construído no fim da década de 1920 para sediar a então Guarda Territorial do Acre, o complexo formado por três prédios independentes, que totaliza 2,1 mil metros quadrados, ganhou nova cobertura, pintura com ênfase no resgate das cores do passado, substituição das redes elétrica e hidrossanitária, recuperação asfáltica dos acessos interno e externo, e ampliação do quantitativo de vagas de estacionamento para veículos. A partir de agora, todos os ambientes do comando-geral são climatizados.

A obra foi executada pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e contou com a parceria do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre). Já os projetos de arquitetura e engenharia ficaram sob a responsabilidade da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur). Por estar em processo de tombamento no Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural do Acre, a revitalização contou com o acompanhamento de técnicos da Fundação Elias Mansour (FEM) e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Na cerimônia de entrega, o governador Gladson Cameli abriu o discurso destacando sua gratidão aos policiais militares acreanos que, diuturnamente, nos 22 municípios, deixam suas famílias para cumprir a nobre missão de salvaguardar e proteger vidas. O chefe de Estado também aproveitou para elencar os avanços alcançados nos últimos anos no enfrentamento incessante contra a criminalidade.

“Gratidão a cada um de vocês pelo excelente trabalho que realizam todos os dias no policiamento ostensivo. Graças ao empenho de vocês e os investimentos que realizamos, o Acre deixou de ser o estado mais violento do país. Isso é a prova concreta do nosso esforço em atender o anseio da sociedade, que era melhorar os índices da segurança pública”, pontuou.

Sobre a grande intervenção realizada na sede da instituição militar, Cameli demonstrou-se honrado por sua gestão ter viabilizado este importante feito. “Como não me orgulhar de poder realizar uma obra desta no meu governo? Estamos entregando um comando-geral completamente revitalizado, com as devidas adequações técnicas, mas sem deixar de lado a história e o legado do espaço”, afirmou.

Nos últimos três anos e meio, o governo tem priorizado a PM. Seja na contratação de novos policiais, que ocorreu por meio da convocação de todos os aprovados do cadastro de reserva, na aquisição de mais de 300 viaturas, reformas de batalhões e valorização profissional. Todo este empenho é reconhecido pelo coronel Paulo César Gomes, atual comandante-geral da corporação.

Em mais de 20 anos como oficial da Polícia Militar, não lembro de tantas intervenções e melhorias, não só em equipamentos, mas em nossos quartéis e convocação de mais policiais. Só temos a agradecer o governo do Estado por todos estes investimentos, que têm colaborado muito com o fortalecimento da nossa instituição”, ressaltou.

A solenidade contou com a presença do subcomandante-geral da PM, coronel Luciano Dias; do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Charles Santos; do secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni; do secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Rocha dos Santos; do delegado-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel; do presidente do Deracre, Petrônio Antunes; do procurador-geral do Estado, Marcos Motta; do procurador do Ministério Público do Acre, Celso Jerônimo; do deputado federal Alan Rick; e dos deputados estaduais Cadmiel Bomfim e Pedro Longo; entre outras autoridades.

Ordens de serviço para reforma de batalhões autorizadas

Durante o evento, o governador Gladson Cameli assinou ordens de serviço para a reforma de oito unidades da Polícia Militar na capital e no interior do Acre. O Estado investirá R$ 8,1 milhões nestas benfeitorias. Os recursos são provenientes de fonte própria.

Serão contemplados os batalhões de Cruzeiro do Sul, Capixaba, Feijó, Mâncio Lima, Plácido de Castro, Rodrigues Alves e Sena Madureira. A carceragem do Batalhão de Operações Especiais (Bope), em Rio Branco, também receberá melhorias. As obras terão início nos próximos dias.

“Nosso governo tem atuado na mudança, reforma, melhoria e reestruturação dos quartéis da Polícia Militar em todo o estado”, observou o governador Gladson Cameli.

O que eles disserem

“A construção dessa corporação, por si só, representa a história do nosso estado. Os investimentos realizados pelo governo do Estado na PM ficarão marcados para sempre. Em nome da família Polícia Militar, agradecemos pelo esforço e dedicação feitos em prol desta instituição nos últimos anos”, Paulo Cezar Rocha dos Santos, secretário de Justiça e Segurança Pública

“A Polícia Militar do Acre é a mais honesta do Brasil e possui um dos melhores resultados no enfrentamento à violência do país. Nossos policiais arriscam suas vidas todos os dias para que outras possam ser salvas. Como parlamentar, fico muito orgulhoso em poder ajudar essa corporação”, Alan Rick, deputado federal

“Estamos celebrando um momento de resgate da nossa história e que merecia esses reparos. Temos muito respeito pela Polícia Militar, por conta dos seus excelentes serviços prestados à sociedade acreana”, Pedro Longo, deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa

“Esse prédio estava bastante deteriorado e colocando nossos policiais em risco. O governo do Estado está de parabéns por entregar essa obra histórica, que foi executada com muita qualidade”, Cadmiel Bomfim, deputado estadual.

Fonte/ Agência de notícias do Acre