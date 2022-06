Governo entrega mil novos computadores para Instituições Públicas

- Publicidade -

Reforçando o compromisso de valorizar e melhorar o ambiente de trabalho dos servidores públicos, o governo do Estado, através da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), realizou a entrega de mil novos computadores que serão distribuídos em diversas Secretarias e autarquias do Estado.

“Esse é um maquinário totalmente novo, adequado à realidade do serviço público. Isso visa justamente o avanço das condições de trabalho dos servidores para que possam realizar suas funções de forma muito mais eficaz e com muito mais agilidade”, frisa o titular da pasta, coronel Ricardo Brandão.

A agente administrativo da Seplag, Tereza Andrade, servidora da Instituição há 45 anos, reforça que os computadores trazem mais agilidade e presteza ao serviço.

“Estou muito feliz com esse presente. Estávamos há muito tempo esquecidos e essa gestão vem olhando com carinho para o servidor. Há muito tempo não víamos uma reforma e nem ganhávamos equipamentos modernos que melhoram e facilitam o trabalho”, destaca.

Os computadores foram adquiridos com recurso próprio. Custaram R$ 1,8 milhão e atenderão as Secretarias de Gestão e Planejamento, Fazenda, Comunicação, Empreendedorismo e Turismo, Meio Ambiente e Políticas Indígenas, Indústria, Ciência e Tecnologia, Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para Mulheres, Casa Civil e outras autarquias da administração pública.

Avanços

Uma das preocupações do governo tem sido melhorar o ambiente de trabalho com reformas e novos equipamentos que garantam um ambiente adequado para o servidor e a oferta de um serviço de qualidade para a população.

As obras de construção e reforma das Secretarias de Produção e Agronegócio (Sepa), de Fazenda (Sefaz) e do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC) também deverão ser entregues nos próximos meses.

Além de todas as outras que já foram entregues, como Batalhões da Polícia Militar, rádios públicas e outros órgãos da administração pública que vem sendo reformados e entregues desde o início da gestão.