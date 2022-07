Governo do Estado investe mais de R$ 7 milhões na Segurança Pública e lança aplicativo do Detran

- Publicidade -

A Segurança Pública tem sido tratada com prioridade pelo governo do Acre. Confirmando, mais uma vez, este propósito, o Estado anunciou novos investimentos e fez a entrega de veículos, equipamentos e da reforma do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps). Houve, ainda, a assinatura da ordem de serviço para a ampliação do cerco eletrônico de Rio Branco. Juntos, os investimentos somam R$ 7,3 milhões.

A solenidade realizada nesta quinta-feira, 30, nas dependências do Cieps, na capital, contou com a participação do governador Gladson Cameli. Em seu pronunciamento, o gestor recordou os inúmeros avanços conquistados em prol da Segurança Pública acreana nos últimos três anos e meio.

“Melhorar os números da segurança era um dos nossos maiores desafios lá em 2019. Assumimos o Estado em uma situação crítica, com policiais desmotivados, sem estrutura básica e com o Acre liderando os números da violência. Com muito trabalho e determinação, a realidade é outra. Investimos muito nas forças policiais e os resultados nos colocam em um cenário bem melhor”, expôs.

De acordo com o secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Rocha dos Santos, a pasta já recebeu algo em torno de R$ 122 milhões em recursos na atual administração estadual.

“Hoje é dia de celebrar as conquistas, de agradecer e reconhecer tudo o que foi e está sendo feito. Também é dia de mostrar os avanços alcançados nos últimos anos. As condições para operar a Segurança Pública são muito melhores que em 2019. Isso nos assegura que o trabalho está sendo muito bem feito no sentido de proteger a nossa população”, frisou.

As entregas e os novos investimentos

Os órgãos que fazem parte do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) foram contemplados com 195 computadores, quatro notebooks, 14 quadriciclos, um caminhão-tanque para o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e um veículo para o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd).

As instalações do Cieps passaram por melhorias em sua estrutura predial, assegurando melhores condições para o ensino e pesquisa. Além disso, o local ganhou um heliponto para servir como base de apoio aos helicópteros do Estado.

Na oportunidade, o governo assinou a ordem de serviço para a implantação da terceira fase do cerco eletrônico de Rio Branco. Com investimento de R$ 1 milhão, os recursos são provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Alan Rick.

“Este é o governo que mais investiu na segurança pública do Acre e os números mostram isso. Esta é mais uma etapa deste cerco eletrônico, que é o mais moderno em tecnologia. O trabalho que está sendo feito é extraordinário na recuperação de veículos roubados e furtados”, disse Alan Rick.

Mais tecnologia no enfrentamento à criminalidade

Durante a solenidade, houve a entrega de 300 smartphones, com plano de dados e vários aplicativos instalados, para facilitar o trabalho das forças policiais. Um desses é o Sinesp Agente de Campo, que permite aos profissionais de segurança pública realizar consultas operacionais, receber, preencher e finalizar ocorrências geradas pela população. O aplicativo também permite consultas de pessoas e veículos nas bases do Banco Nacional de Mandados de Prisão e consulta de veículos direto da base do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), dentre outras possibilidades.

Além do Agente de Campo, nos aparelhos entregues também está instalado o aplicativo Apolo, desenvolvido por um policial militar, em parceria com servidores da Divisão de Modernização e Tecnologia da Informação da própria Sejusp. Por meio do Apolo, os agentes poderão realizar a consulta, por reconhecimento facial, que trará o alerta imediato se houver mandado de prisão em aberto.

Ainda no pacote tecnológico do sistema mobile, a câmera do aparelho celular poderá ser usada como uma extensão de todas as câmeras do sistema de segurança, fazendo a varredura e captura e consulta de placas, recebendo em tempo real os alertas em relação a veículos com restrição de roubo e furto.

Completando a tecnologia embarcada, o sistema disponibiliza, ainda, o aplicativo Mulher Segura, ferramenta tecnológica desenvolvida pela Sejusp, com a finalidade de atender mulheres vítimas de violência doméstica com medidas protetivas.

Aplicativo do Detran

Na cerimônia, o governador Gladson Cameli fez o lançamento oficial do aplicativo do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). A ferramenta digital já está disponível ao público e pode ser baixada gratuitamente em smartphones com sistema operacional Android e iOS.

Assim como ocorreu em benefício da Saúde, para custear a realização do maior mutirão de cirurgias eletivas da história do Acre, o Detran fez o anúncio de desvinculação de receita no valor de R$ 10 milhões. Deste montante, R$ 7 milhões vão para a Sejusp e outros R$ 3 milhões para a compra de fardamento da Polícia Militar.

O evento contou com a participação do comandante-geral da PM, coronel Paulo César Gomes; do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Charles Santos; do presidente do Instituto de Administração Penitenciária, Glauber Feitoza; do presidente do Instituto Socioeducativo, Mário César Freitas; do delegado-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel; do deputado estadual José Bestene; entre outras autoridades.