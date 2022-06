Governo do Estado começa a responder críticas ao sistema de saúde anunciando a implantação de novos equipamentos

- Publicidade -

Em meio a uma intensa campanha de difamação contra o sistema de saúde estadual, o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), começa a dar respostas a seus críticos. Na última segunda-feira (27), por exemplo, a Sesacre entregou três mesas cirúrgicas e três focos cirúrgicos – equipamento que auxilia os profissionais iluminando a área a ser cirurgiada – para o Pronto-Socorro do Hospital de Base de Rio Branco (Huerb).

Os equipamentos foram adquiridos a partir de emenda parlamentar de autoria do deputado federal Alan Rick (Uniçao-AC), ao Orçamento Geral da Uniçao (OGU), no valor de R$ 500 mil reais. P equipamento srá fundamental para a ampliação dos serviços prestados pelo Pronto Socorro, avaliou a diretora de planejamento da Sesacre, Alissandra Santos,

Segundo ela, as unidades carecem dessa estruturação e o deputado Alan Rick, como parlamentar, agiu como “a mão amiga da saúde, que nos atende, nos acolhe e tem conseguido, graças a Deus, correr atrás da execução das emendas e a resposta é essa. Os equipamentos estão chegando, se estruturando e vem mais por aí”, disse.

O parlamentar anunciou que nos próximos dias serão entregues outros equipamentos. “Nos próximos dias ainda serão entregues um ventilador pulmonar e uma caminhonete. Também já garanti R$ 1,4 milhão para aquisição de equipamentos e veículos para o mutirão de cirurgias”, destacou o deputado.

A secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano, falou da importância das parcerias com os parlamentares acreanos: “Como bem diz o nosso governador Gladson Cameli, somos em prol da vida e por isso realizamos nosso trabalho com afinco e dedicação, valorizando as parcerias construídas”