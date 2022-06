Governo do Estado apoia realização do Carnavale em Brasiléia

- Publicidade -

O governo do Estado é parceiro da Prefeitura de Brasileia na realização do Carnavale, evento já tradicional no município. Após 2 anos suspenso, o Carnavale acontecerá este ano, nos dias 1, 2 e 3 de julho. O evento ocorre em comemoração aos 112 anos do município, dia 3 de julho.

Serão mais de 25 horas de música e diversão para os munícipes e visitantes. Além de atrações nacionais, bandas e DJs locais estarão animando o evento. Este ano, três atrações de peso estão confirmadas: Babado Novo, Araketu e Margareth Menezes.

O bloco Rolinhas do Coronel, tradicional por desfilar homens vestidos de mulher e vice-versa terá espaço especial na programação, no dia 3.

112 anos de Brasileia

O Carnavale é apenas uma parte da vasta programação de aniversário. A prefeitura anunciou uma série de atividades que incluem: inauguração de ruas, hasteamento dos pavilhões, desfile cívico, corrida de ciclismo e inauguração da biblioteca do município.

“Teremos ciclismo, vaquejada, futebol, voleibol e também o maior carnaval fora de época que é o Carnavale. Quero aqui agradecer ao governo do Acre por estar apoiando o nosso evento”, declarou a prefeita Fernanda Hassem.

Fonte: Agência Acre