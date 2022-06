Governo do Acre lança segundo pacote de obras de estímulo à construção civil e geração de emprego

- Publicidade -

Em continuidade às ações do Programa de Estímulo à Construção Civil e Geração de Emprego e Renda (PEC-GER), o governo do Acre, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), lançou nesta segunda-feira, 13, o segundo pacote de obras do programa, que totalizam mais de R$ 9 milhões em investimentos.

Durante o lançamento, realizado na Federação das Indústrias do Acre (Fieac), além do anúncio dos editais que totalizarão 32 pacotes de obras, a Seict apresentou a perspectiva de investimentos para a construção civil por parte do Estado. Na ocasião, também foi assinada a ordem de serviço para a execução de 15 obras, que totalizam mais de R$ 3 milhões. O montante de investimentos chega a mais de R$ 13 milhões, já destinados pelo programa, e contempla todas as regionais do estado.

“Realizamos o lançamento destes pacotes e de 15 ordens de serviço já contratadas pelo programa e apresentamos a perspectiva para a categoria de infraestrutura e construção civil, em todos os níveis de projetos, pois queremos cada vez mais a adesão das empresas locais”, acrescenta o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita.

Representando o governador Gladson Cameli, Jonathan Donadoni, frisou que o ato simboliza mais uma ação de governo: “É importante ressaltar que desde que assumiu a gestão, o governador já tinha como proposta buscar a geração de empregos, incentivando as micro, pequenas e médias empresas, que são os centros de criação de empregos, e esse pacote de obras do PEC-GER nada mais é que essa geração de empregos. O Estado vem garantindo as condições para que essas pequenas empresas prestem seus serviços, realizem suas obras e promovam a criação de postos de trabalho”.

“É isso que o governador Gladson Cameli vem cumprindo na sua gestão à democratização, porque além dessa parceria entre as secretarias, em que todos se ajudam, nós conseguimos nos aliar a dois órgãos importantes na questão da construção civil, que é a Fieac [Federação das Indústrias do Acre] e o Sinduscon [Sindicato da Indústria de Construção Civil do Estado do Acre]”, pontua o secretário Cirleudo Alencar.

O governo do Acre vem atuando na captação de recursos que estão sendo aplicados no desenvolvimento e melhoria da infraestrutura do estado e resultam em mais qualidade de vida para a população acreana.

“A construção civil é um dos setores mais importantes para a geração de empregos, pois aquece outros como a contabilidade, a engenharia, a economia, gerando postos de trabalho em um curto período de tempo. Nesse rol de oportunidades, o governo vem trabalhando para que uma maior quantidade de empresas possa trabalhar, sendo obras voltadas para as micro e pequenas”, explica o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita.

“A Sedur ajudou na construção desse edital do PEC-GER com os técnicos para que pudéssemos atender realmente as necessidades dessas pequenas empresas”, explica o gestor da Sedur, Luiz Felipe Aragão.

“É uma satisfação estar aqui, enquanto cidadão acreano, pois vemos que essa parceria entre governo do Estado, sociedade e empresariado gera resultados. Hoje é isso que o Acre vivencia, uma relação de confiança e de respeito, onde, em todos os momentos, o governador se colocou à disposição e deu a ordem para que todos os seus secretariados apoiassem as ações demandadas pelo empresariado local. Então esse evento e o conjunto dele marca o compromisso do governador em gerar empregos e renda para a nossa sociedade”, pontua o gestor da Seplag, coronel Ricardo Brandão.

PEC-GER

“Esse evento representa muito para a construção civil, pois é o setor que reage mais rápido na economia. Então, com o lançamento desses editais, toda a economia será impactada positivamente. Aguardamos com muita expectativa esses pacotes de obras”, explica o presidente em exercício da Fieac, João Paulo Pereira.

Com relação à celeridade que o Estado pretende dar à execução dessas obras, o titular da Secretaria de Licitações, Júlio César Nogueira, destacou: “Seguindo a determinação do governador, estamos montando um esforço conjunto, em parceria com a Seict, para que no próximo dia 21 de junho sejam publicados 26 processos do PEC-GER que irão atender de imediato boa parte do programa”.

O PEC-GER foi criado em 2019 como instrumento para valorizar a indústria local e melhorar a qualidade das edificações do Estado com a execução de pequenas reformas, por meio da contratação de micro e empresas do setor.

O programa prioriza a participação de microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações públicas realizadas para obras de construção civil. Os processos licitatórios destinados à contratação de obras e serviços de engenharia no valor de até R$ 400 mil poderão ser disputados, exclusivamente, por microempresa e empresas de pequeno porte nas modalidades de “pregão” e “tomada de preço”.

Participaram do evento, representantes de pequenas, médias e grandes empresas de todos os setores que fazem parte dos projetos de construção civil.

Também compuseram o dispositivo de honra o senador Eduardo Veloso; o deputado estadual José Bestene; o presidente licenciado da Fieac, José Adriano Ribeiro; o titular da SEE, Aberson Carvalho; a presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre, Dandara Lima; a presidente do Conselho Regional de Engenharia do Acre, Carmen Nardino; e o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Acre, Carlos Afonso Santos.

Estiveram presentes o presidente do Serviço de Água e Esgoto (Saneacre), Italo Lopes; a diretora técnica da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Seet), Taiane Belarmino; o secretário de Produção e Agronegócio (Sepa), Edivan Azevedo; a secretária de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres (SEASDHM), Ana Paula Lima; o presidente do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Glauber Feitosa; a presidente da Companhia de Habitação do Acre (Cohab), Tamires Araújo; o secretário adjunto da SEE, Tião Flores; o presidente do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), Alirio Wanderley Neto; e o diretor técnico do Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/Ac), Lauro Santos.

