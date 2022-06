Governo do Acre estabelece parceria com IBGE para realização do Censo 2022

O controlador-geral do Estado, Luís Almir Soares, e o chefe da Unidade Estadual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Acre, Marco Fábio Esteves, se reuniram nesta terça-feira, 31, com a intenção de estreitar os laços de parceria entre o instituto e o governo estadual.

“É uma satisfação poder contribuir com o esforço do IBGE para que tenhamos um censo de muita qualidade. Os dados que serão coletados são importantes para a vida do Acre e do país. Especialmente, das instituições que operam políticas públicas baseadas nos números que são levantados em campo pelos agentes do IBGE”, declarou Soares.

A Controladoria-Geral do Estado (CGE), de acordo com o chefe do IBGE, tem sido parceira na meta de execução de um censo de qualidade no Acre.

“Encaminhamos questões de alguns contatos diretos com secretarias importantes, inclusive a de Comunicação. A secretária foi acionada e mostrou-se receptiva. Também foi dado um direcionamento em relação às comunicações futuras com outros setores do governo”, assinalou o chefe do IBGE.

O instituto espera contar com o envolvimento ativo dos governos estaduais e municipais, desde a etapa de planejamento até a execução da fase de coleta de dados do Censo Demográfico 2022.

Na fase de preparação, em particular, a atualização da Base Territorial – descritores de divisas, mapas e cadastros – é uma tarefa pesada e dispendiosa.

A parceria com prefeituras e órgãos estaduais de planejamento constitui, sobretudo nesta etapa, elemento fundamental para o sucesso de um censo.

Essas instituições dispõem de mapas municipais e cadastrais (zonas urbanizadas) mais atualizados que aqueles que o IBGE possui. Isto é, possuem um material que reflete melhor a realidade local, garantindo em grande parte a qualidade das informações coletadas, evitando omissões na cobertura da área do município, agilizando a coleta e reduzindo os custos da operação.

Fonte: Agência Acre