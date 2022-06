Governo assina ordem de serviço para construção de poços artesianos na zona rural de Capixaba

- Publicidade -

Com a finalidade de beneficiar centenas de famílias do Programa de Desenvolvimento Sustentável, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), assinou a ordem de serviço para que seja iniciada a construção de poços artesianos nas áreas rurais do Campo Alegre e da Nova Promissão, no município de Capixaba.

O titular da pasta, Cirleudo Alencar, exaltou a importância de o Estado trabalhar em obras prioritárias nos 22 municípios.

“O governo vem atendendo de forma democrática a todas as cidades, principalmente nos pontos mais críticos de cada lugar, com a aplicação de recursos financeiros que asseguram mais qualidade de vida às pessoas, como nessa situação em que era necessário realizar a intervenção para que a água potável chegasse até as comunidades”, ressaltou Alencar.

Prefeito Manoel Maia comemora ordem de serviço para que as obras tenham início. — Foto: cedida

Os investimentos são de quase R$ 800 mil, oriundos de recursos próprios do Estado e emenda parlamentar da deputada federal Vanda Milani. A parlamentar agradeceu o empenho do governo.

“Serão aplicados pela Secretaria de Infraestrutura do governo do Acre, a quem eu agradeço. A união de todos serve a quem mais precisa. A água que chega à população mais pobre é requisito para redução das desigualdades e o crescimento econômico sustentável”, afirmou.

Técnicos da Seinfra, Saneacre e Sepa conversaram com as famílias para levantamento de prioridades — Foto: cedida

No fim da última semana, as equipes de assistência social da Seinfra e do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), em conjunto com os técnicos da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa), fizeram uma visita social às famílias da área rural do município de Capixaba, visando realizar o levantamento para a implantação de poços de abastecimento de água na região.

“Na ocasião, foi verificada a necessidade de implementação dos sistemas de abastecimento de água, sendo priorizadas as famílias que possuem crianças e idosos em seu núcleo familiar, que foram informadas do início das obras. A área de intervenção é caracterizada pelo difícil acesso à água subterrânea, em virtude da característica do solo da região. Assim, o projeto irá trazer maior qualidade de vida aos beneficiados”, informou a engenheira sanitarista e ambiental do Departamento de Saneamento da Seinfra, Wilma Furtado.

Fonte/ Portal G1