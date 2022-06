Governo apresenta investimentos em obras públicas à Controladoria-Geral do Acre

Com intuito de dar mais transparência na aplicação de recursos em obras públicas, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), representado por seu presidente, Petronio Antunes, e o controlador-geral do Estado, Luís Almir Brandão, visitaram as obras em execução no Alto Acre.

“Garantir transparência nas obras é uma forma de mostrar para a população que o governo do Estado está preocupado com a destinação e utilização dos recursos públicos que vêm sendo efetivados pela gestão Gladson Cameli e é por isso que estamos em cada obra no Alto Acre com o controlador-geral”, enfatizou Petronio Antunes.

Em visita à cidade de Brasileia, Antunes apresentou ao controlador-geral a instalação da balança rodoviária e falou da reforma do prédio da sede do órgão. A reestruturação do local é uma forma de preservar e conservar os prédios públicos do Estado.

“Esse é mais um prédio que estava abandonado na gestão passada e fizemos a reforma, juntamente com a instalação da balança, para dar mais conforto a quem trabalha na sede e também para garantir o controle dos insumos da usina”, destacou o presidente do Deracre.

Com investimento de R$ 60,4 milhões, oriundos do Dnit, o presidente do Deracre visitou a obra da construção da ponte do Anel Viário de Brasileia e Epitaciolândia, que tem seguido em ritmo acelerado na etapa de montagem das treliças de avanço do apoio 3 para execução das aduelas do empreendimento.

“Aqui é uma obra que tem seguido em ritmo avançado, que vai interligar milhares de pessoas e que vai gerar emprego e renda para toda a região”, enfatizou.

Os trabalhos de construção da ponte estão sendo efetuados por meio de parceria entre governo federal, via Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), e Consórcio Cidade/CZS/Meta.

Em visita a Epitaciolândia, o controlador-geral acompanhou de perto a execução dos serviços de melhoramento e recuperação do Ramal Estrada Velha. O gestor do Deracre salientou a importância da presença do órgão nas estradas vicinais.

“São serviços que devem beneficiar as famílias que necessitam de mais trafegabilidade e de apoio para realizar o escoamento da produção”, disse Antunes.

O programa Ramais do Acre é uma iniciativa do governo do Estado, por meio do Deracre, para melhoramento das estradas vicinais, que visa criar condições necessárias para o fortalecimento e consolidação do agronegócio como nova alternativa de desenvolvimento econômico e social.

Na cidade de Xapuri, o presidente do Deracre fez a entrega de maquinário para execução direta de obras de manutenção nos ramais, além dos serviços de manutenção no aeródromo da cidade, conforme determinação do governador Gladson Cameli de levar melhorias de acesso para o desenvolvimento das famílias.

“Agradeço a presença de todos. Aqui temos a entrega das máquinas para execução nos ramais de Xapuri e apresentamos os serviços executados na pista de pouso do aeródromo do município”, disse o presidente.

Fonte: Agência Acre