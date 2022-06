Governo apoia realização da primeira edição da feira Xapuri Rural Show

- Publicidade -

O governo do Acre, por meio das secretarias de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), de Empreendedorismo e Turismo (Seet) e de Produção e Agronegócio (Sepa), está promovendo a feira de negócios Xapuri Rural Show entre sexta-feira, 24, e domingo 26, no município. Os últimos detalhes da organização do evento foram tratados nesta terça-feira, 21, em reunião na Casa Civil, em Rio Branco.

A feira será realizada no Polo Moveleiro de Xapuri e ofertará reuniões de negócios, shows, rodeio, ciclismo e motocross, entre outras atrações.

“O Estado contribui para a promoção desse importante evento que irá aquecer a economia do município, gerando negócios, postos de trabalho e renda. O agronegócio é um dos caminhos para o desenvolvimento e melhora na qualidade de vida da população, por isso acreditamos que o apoio à iniciativa privada seja de suma importância para o estado”, avalia o gestor da Seict, Assurbanipal Mesquita.

Estiveram presentes na reunião o presidente da Federação da Agricultura e Agropecuária do Estado do Acre (Faeac), Assuero Veronez; o presidente em exercício da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), João Paulo Pereira; a representante da Casa Civil, Glória Melo, titular da Sepa, Edivan Azevedo; o consultor rural, Clovis Consoli; e o superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/AC) Mauro Marcello Gomes de Oliveira.

“O evento representa muito para a região de Xapuri e mostra que a vocação natural do município é agricultura, pecuária, ou seja, o agronegócio. A Xapuri Rural Show vem selar esse compromisso do governo do Estado em apoiar a iniciativa privada, seja na produção ou nos eventos promocionais”, frisou Edivan Azevedo.

“Estamos vivendo um momento bastante otimista no Brasil com relação ao agronegócio. Isso é uma demanda dos próprios sindicatos rurais, como ocorre Xapuri, onde se organizaram para promover a feira, então estamos fazendo esse esforço junto com o governo, Sebrae, sindicatos e federações, para que seja realmente um sucesso o evento, não só em negócios como também em adesão por parte da população”, enfatizou Assuero Veronez.

A feira terá expositores da economia solidária, com alimentos, artesanato e plantas. Bares, restaurantes e lanchonetes irão participar, com um leque completo de opções. Os expositores do segmento da pecuária também terão seus espaços disponibilizados desde o pequeno ao grande produtor rural.

A presidente do Sindicato de Produtores Rurais de Xapuri, Audilena Novaes, lembra que a realização da feira atende a um anseio antigo dos diversos segmentos produtivos do município, pois a expectativa é que sua realização crie oportunidades de negócios, fomente a economia e também traga entretenimento à região.

“Desde já, agradecemos ao governo do Estado pela disponibilidade de apoio, todos os parceiros envolvidos e já convidamos a população em geral a prestigiar nossa edição do Xapuri Rural Show, esperando que seja a primeira de muitas”, afirmou Audilena Novaes.

A primeira edição da Feira Agropecuária de Xapuri conta com apoio de outros parceiros como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), prefeituras de Xapuri e Epitaciolândia, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Sicredi e outros.

Instituições envolvidas na realização desse primeiro evento agropecuário em Xapuri adiantam que já contam com alto número de adesões de empresas participantes, como lojas agropecuárias, empresas de projetos rurais e instituições financeiras, que irão fornecer informações sobre financiamento de equipamentos e demais implementos.

Fonte: Agência Acre