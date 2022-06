Globo divulga nome e data de estreia de programa de Ivete Sangalo

- Publicidade -

A Globo anunciou o nome e a data de estreia do programa de Ivete Sangalo aos domingos. Pipoca da Ivete irá ao ar a partir de 24 de julho com alguns quadros já definidos, como uma versão do Tamanho Família, comandado por Marcio Garcia entre 2016 e 2019.

“Pipoca”, além de remeter ao alimento geralmente consumido em frente à TV, homenageia os foliões do Carnaval que Ivete conhece tão bem. Ela ainda terá em seu cenário um sofá para receber convidados e participantes das gincanas da atração.

“O domingo à tarde será entre brincadeiras, adivinhações, desafios, muita música e bate papo, em quadros que se revezam e se renovam a cada programa. E o melhor: Mainha não fica apenas no papel de apresentadora, ela encara as brincadeiras junto com seus convidados, que podem ser famosos ou anônimos”, comunicou a Globo.

O quadro que lembra o programa de Marcio Garcia se chama Batalha de Família, baseado no formato norte-americano Family Game Fight. Ivete e um convidado recebem duas famílias que disputarão o prêmio final.

Em outra dinâmica, a apresentadora e os participantes serão chamados para interpretar cenas clássicas da dramaturgia da Globo. Pipoca da Ivete terá direção artística de Creso Eduardo Macedo e direção de gênero de Boninho.

Fonte/ Portal metropole.com