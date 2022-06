GIRO prende traficante e apreende cerca 7 kg de cocaína

- Publicidade -

A equipe do GIRO da Polícia Militar recebeu uma denúncia via COPOM na tarde desta Quinta- Feira (23), de tráfico de drogas no Bairro Nova Estação, Travessa Jaguari.

Com as informações recebidas sobre a denúncia e as características do acusado, os policiais foram ao local certo e na hora certa.

Em patrulhamento na área, avistaram o traficante conhecido como Luan da Silva Jacaúna com uma mochila preta e atitude suspeita, os policiais ficaram observando de longe e no momento exato abordaram o acusado sem chance de defesa

De pose do traficante tinha cerca de 7 quilos de cocaína.

Foi dado voz de prisão ao traficante e foi trazido para Delegacia Central de Flagrantes-DEFLA para procedimentos Judiciais.