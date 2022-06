GIRO prende traficante dentro de esgoto

- Publicidade -

Equipe Giro do BOPE, prende dois indivíduos traficando drogas no beco da cacimba localizado no Bairro Esperança em Rio Branco Acre.

Em patrulhamento de rotina, os policiais avistaram um menor de nome J A F K de 17 anos saindo de um beco em atitude suspeita, ao interceptar o mesmo, foi encontrado dois papelotes de skank de posse do menor.

Segundo informações dos policiais, no momento da abordagem, o menor informou onde ele conseguiu a droga, de imediato a equipe do BOPE se dirigiu até o local e prenderam Ruan Lucas Martins de Oliveira de 19 anos que teria vendido a droga ao menor.

No momento da prisão, Ruan retirou no bolso uma grande quantia em dinheiro e muita droga, foi nesse momento que o indivíduo jogou maior parte em um esgoto no local, segundo informações da polícia.

Os dois indivíduos foram presos e conduzidos até a delegacia central de flagrantes- DEFLA.

