Geraldo Luís expõe bastidores de trabalho na Record, denuncia colegas e detona: “Tudo falsidade”

Geraldo Luís é tido como um dos maiores apresentadores da televisão brasileira. Além do enorme talento, o famoso também chama atenção por ser bastante querido no meio artístico. Ao longo de seus anos de trabalho, o artista conseguiu fazer várias amizades e faz questão de mostrar isso nas redes sociais.

Um dos mais presentes, sem sombra de dúvidas, vem a ser Luiz Bacci. Antes do apresentador do Cidade Alerta, quem ocupava esse posto era Marcelo Rezende. Geraldo Luís esteve ao lado do jornalista morto nos mais diferentes momentos, inclusive, no processo doloroso do tratamento de câncer.

Aliás, esses não são os únicos amigos que o apresentador fez ao longo de sua carreira. Neste sábado, 4 de junho, Geraldo Luís surgiu expondo como é os bastidores do trabalho na televisão. Em tom de brincadeira, o famoso disse que existia muita falsidade, mas logo em seguida se explicou ao público.

“Na televisão, tudo é uma falsidade a gente não vai um com a cara do outro. Mas, quando aperta o play…”, disse Geraldo Luís, enquanto gravava Eleandro Passaia, apresentador do Balanço Geral – Manhã, e encenou uma falsa risada ao ficar frente a frente com o colega de trabalho na emissora.

“Você não vai com a minha cara?”, questionou Eleandro Passaia. “Eu vou muito com a sua cara”, respondeu o apresentador. “Estava com saudades de você, faz tempo que eu não te via”, disse o colega. “Todo sucesso do mundo pra você, que você brilhe, pois eu torço por você”, disparou Geraldo Luís.

FOTO COM PARCEIRO

No final do mês passado, o apresentador usou as redes sociais para mostrar um pouco mais sobre sua viagem para Portugal.

Para quem não sabe, recentemente ele saiu do Brasil para passar férias ao lado do parceiro, seu filho John Sakra.

Na publicação em seu Instagram, Geraldo Luís compartilhou uma foto ao lado do filho e agradeceu a Deus por sua vida, após passar grande complicações de saúde.

“Aqui já é 13 de maio. Obrigada Deus pela vida! Dia da Nossa Senhora de Fátima que tanto me ilumina e protege. Celebrar a vida, vim agradecer depois de tudo que passei e sobrevivi”, escreveu ele.

A publicação rendeu muitas curtidas e comentários de vários famosos como Beth Goulart, Thatiana Brasil, Fátima Leão e muitos outros, que desejaram felicidades para Geraldo Luís.

