Galvez e Rio Branco estão nas semifinais do Acreano Sub-20

Na última terça-feira, 21, o Rio Branco e o time do Galvez venceram seus duelos e se classificaram para as semifinais do Campeonato Acreano Sub-20.

O time Imperador passou como um rolo compressor por cima do Atlético -AC e saiu com uma vitória de 4 a 0.

Já o Estrelão, conseguiu se classificar com um placar magro de 1 a 0 em cima do Independência.

O time do Galvez, o único invicto é o grande favorito, mas vale lembrar que tudo pode acontecer e o Rio Branco pode surpreender.

Os outros semifinalistas são o Andirá e São Francisco.

Os confrontos serão na próxima terça-feira, 28, no estádio Florestão capital acreana.

Os duelos serão:

São Francisco x Andirá (14h30)

Galvez x Rio Branco-AC (16h30).