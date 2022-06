Fundhacre se organiza para mudança do local de funcionamento do setor de Nefrologia

O prédio de Nefrologia da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), em Rio Branco, será transferido temporariamente para o anexo do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), conhecido anteriormente como Batalhão de Operações Especiais (Bope).

A mudança ocorre em virtude das obras de revitalização que serão realizadas no prédio oficial do setor de Nefrologia, que não passa por mudanças físicas há mais de 10 anos.

A transferência é importante porque o serviço de hemodiálise é vital para aproximadamente 180 usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) em dois turnos, como enfatiza a gerente da Nefrologia, Lorena Seguel.

“Diante da necessidade de manter o atendimento oferecido aos nossos pacientes, realizamos a transferência para o novo local, onde eles serão atendidos com a mesma qualidade. O nosso objetivo na mudança é proporcionar melhorias no ambiente e na assistência aos pacientes”, afirma.

O atendimento na unidade permanece integral até este sábado, já que as mudanças estão em andamento desde a manhã desta quinta-feira, 2, para que na próxima segunda-feira, 6, inicie o serviço em sua sede provisória, na Alameda Magnólia, 740 – Chácara Ipê, e, simultaneamente, comece a reforma no prédio.

Conforme explicado pela gerente de Nefrologia, a reforma terá a duração de aproximadamente três a quatro meses. Durante o período todos os serviços da nefrologia serão realizados no anexo.

A equipe será remanejada para o novo local, com exceção dos trabalhadores de sobreaviso, que irão atender às necessidades dos usuários da nefrologia internados, os quais não podem ser deslocados até o Into.

Fonte: Agência Acre