Fundação de Amparo à Pesquisa do Acre divulga resultado final do edital de financiamento para execução de projetos

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (Fapac) divulga, nesta quarta-feira, 1º, o resultado final do Edital Fapac/CNPq n°003/2021 PDCTR. O documento teve como objetivo estimular a atração de pesquisadores desvinculados do mercado de trabalho e sua fixação em instituições de pesquisa e desenvolvimento do Acre.

A publicação é fruto de parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que atua na promoção e estímulo ao desenvolvimento da investigação científica e tecnológica em qualquer área de conhecimento.

Os aprovados devem enviar, no prazo de 15 dias úteis, a documentação necessária para a disponibilização do recurso dos projetos. Entre os documentos necessários estão:

a) comprovante de conta corrente do Banco do Brasil, como titular;

b) comprovante de cadastro da conta na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz);

c) certidões negativas nas esferas municipal, estadual e federal.

Os comprovantes e certidões devem ser enviados para o endereço eletrônico: [email protected]

Os projetos aprovados podem ser consultados no documento abaixo:

13 – Resultado final – Edital 03 2021 – PDCTR

Fonte: Agência Acre