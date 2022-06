Funcionário recebe R$ 1,6 milhão por engano, pede demissão e foge

- Publicidade -

No Chile, um ex-funcionário de uma fábrica de alimentos recebeu a transferência de 281 milhões de pesos chilenos, cerca de R$ 1,6 milhão na cotação atual, por engano. Em seguida, ele pediu demissão, sacou o valor e desapareceu.

De acordo com o jornal argentino Clarín, o depósito foi feito pelo setor de recursos humanos da empresa, que é uma das maiores produtoras de frios da região.

Entenda o caso

Após a transferência, a fábrica solicitou que o ex-funcionário voltasse para a agência bancária para fazer o estorno do dinheiro, mas ele não compareceu.

Depois de vários dias sem dar notícias, o advogado do ex-funcionário foi à empresa para informar que seu cliente não estava convencido sobre a necessidade de devolver o dinheiro, já que não havia cometido erro.

Em seguida, o ex-trabalhador pediu demissão e desapareceu. Foi quando a fábrica decidiu abrir um processo denunciando o ex-funcionário por ‘apropriação indébita’.

Um caso similar, mas com valor inferior, aconteceu recentemente no Brasil. No final de 2021, a rede de televisão Globo realizou um depósito de R$ 318 mil na conta de um homem que nada tinha a ver uma questão trabalhista na qual estava envolvida.

O cidadão, que não sumiu do mapa, decidiu comprar a casa própria com o dinheiro recebido. A Globo entrou na Justiça para recuperar o valor. Recentemente, o homem desistiu de entrar com uma ação de contra-ataque com a emissora.