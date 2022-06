Funai no Acre tem contratos para aquisição de alimentos para indígenas sob suspeita

- Publicidade -

A Agência de Jornalismo Investigativo Sportlight, publicou na última terça-feira, 21, a reportagem intitulada de “Os novos ricos da FUNAI: As empresas recém-abertas que ficaram milionárias da noite para o dia”, em que os estados do Acre e de Roraima são citados. No caso do Acre, a menção se relaciona à Funai de Cruzeiro do Sul.

A denúncia diz, que empresas abertas há pouco tempo, assinaram contratos milionários com a instituição, sem licitação, valendo-se da lei 14.217/2021, para o enfrentamento da Covid-19.

Há, ainda, o fato de um dos fornecedores, aparecer como nomeado da Funai no Diário Oficial da União.

Segundo a reportagem, a Coordenação Regional da Funai em Cruzeiro do Sul, assinou dois contratos com a recém-criada empresa Comercial e Transporte Beatriz, nome fantasia da J.A. Santos, no valor de R$ 2.303.337,00 (dois milhões trezentos e três mil trezentos e trinta e sete reais) para a aquisição de alimentos, e para o fretamento de embarcações e caminhões.

A empresa J.A. Santos, que tem Jaires Alencar dos Santos como titular, é sediada em Cruzeiro do Sul, e foi aberta em 02 de setembro de 2021, na Junta Comercial do Acre.

Em 07 de dezembro de 2021, a Funai assinou um contrato com J.A. Santos, no valor de R$ 440.307,00 para compra de alimentos, e no dia 03 de março de 2022, um outro contrato foi assinado, e desta vez, no valor de R$ 1.863.030,00 para transportar os itens.

Fonte/ Portal A Folha do Acre