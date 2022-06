Frutas que emagrecem: saiba quais comer para perder peso

O consumo de frutas é uma excelente opção para manter uma dieta nutritiva e sem abrir mão do sabor doce que muitas delas proporcionam. Elas são fontes de vitaminas e fibras que desempenham uma função importante no fortalecimento, hidratação e imunidade corporal, sendo ótimas aliadas de quem deseja emagrecer.

De acordo com nutricionistas, a preferência deve ser por frutas que tenham maior composição de água e de fibras, como as cítricas. Dentre as frutas mais recomendadas para quem deseja comer sem culpa estão as mais tradicionais na mesa brasileira, como o limão, o abacaxi e a melancia. Veja a lista de frutas e seus como elas contribuem para o emagrecimento e a melhoria da saúde:

1. Limão

O limão é o queridinho de quem deseja perder peso e, apesar de não ser doce, é a fruta mais indicada por seus efeitos diuréticos e antioxidantes, ajudando a reduzir os níveis de colesterol e de açúcar no sangue. Além disso, é rico em vitamina C e elimina toxinas, desinchando a barriga e contribuindo para a perda de peso. A fruta tem em média 20 kcal e pode ser consumida todos os dias.

2. Abacaxi

O abacaxi tem muita água em sua composição e, por isso, combate a retenção de líquidos e o inchaço corporal. Também tem muita vitamina C e, por causa do sabor ácido, pode ser consumido em forma de chá ou assado no forno ou na frigideira, com canela. Essa última opção é perfeita para uma sobremesa saudável e que ajuda a emagrecer.

3. Melancia

Essa fruta diurética, muito popular no Brasil, é uma opção para quem tem o paladar doce. Além de saborosa, a melancia auxilia no controle da glicemia, ou seja, regula os níveis de açúcar no sangue.

4. Tangerina

A tangerina, mexerica ou bergamota, é uma fruta asiática encontrada em várias partes do Brasil e que possui vários benefícios. Por ser rica em fibras, ela melhora o funcionamento do intestino, evitando constipações e inchaços, e diminui a absorção de gordura no corpo. Ela também é rica em potássio e vitaminas A e C, desempenhando função antioxidante e auxiliando o sistema imunológico.

5. Pêra

A pera também é rica em fibras, que contribuem para o bom-funcionamento intestinal e promovem maior saciedade. A fruta também regula o colesterol e o açúcar no sangue, podendo ser preparada de diferentes formas em lanches e sobremesas, como a pera assada com limão e gengibre.

6. Uva

As uvas são ótimas substitutas para os doces consumidos após as refeições, por apresentarem um sabor adocicado. Elas apresentam baixo valor calórico mas contribuem para a geração de energia no corpo. Essa fruta também é rica em antioxidantes, vitaminas A, C e K, em fibras, que contribuem com o emagrecimento e a atuação anti-inflamatória.

7. Pitaia

A pitaia, apesar de ser mais encontrada no Nordeste e no Sul brasileiros, é outra fruta rica em antioxidantes e rica em vitamina C e ferro. Ela combate doenças crônicas e, por ser rica em betacianina, é associada com a diminuição de peso, redução de gordura no fígado e controle da insulina.