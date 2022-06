Fortes chuvas, alta turbidez e balseiros são os principais motivos da falta de água em Rio Branco

- Publicidade -

A Prefeitura de Rio Branco, através do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), divulgou as principais causas da falta de água na capital Rio Branco.

Segundo o Saerb as Estações de Tratamento de Água ETA’s 1 e 2 que abastecem aproximadamente, 65 bairros da capital ficaram comprometidas pelas fortes chuvas e turbidez que ocorreram desde o dia 7 de junho. Desta forma alguns bairros estão sofrendo oscilações no abastecimento de água.

Além da lama, o que também contribuiu para o prejuízo foram alguns balseiros que acabaram danificando duas bombas de captação.

Com a evazão, o órgão teve que diminuir em 60% o abastecimento devido a capacidade máxima. São tratados pelo menos 1.600 L de água por segundo, sendo 600 litros na ETA I e 1.000 litros na ETA II.

O diretor-presidente do Saerb Enoque Pereira disse que as turbinas estão desde a última segunda-feira (20), com 55% da capacidade e que nesta terça-feira, 21, foi para 94%. A previsão é de que até o próximo domingo, 26, tudo esteja normalizado.

Confira a lista dos bairros afetados:

– Setor Sobral

• Bahia Velha

• Bahia Nova

• Bom sucesso

• Cabreúva

• Carandá

• João Paulo

• Airton Sena

• João Eduardo ll

• Parte do João Eduardo l

• Boa União

• Bairro da Glória

• Plácido de Castro

• Boa Vista

• São Sebastião

• Aeroporto Velho

– Setor Calafate

• Novo Esperança

• Conjuntos Esperança l, ll e lll

• Doca Furtado

• Jardim Europa

• Jardim de Alá

• Loteamento Mariana

• Primavera

• Conjunto Tangará

• João Eduardo

• Bairro Novo Horizonte (floresta)

• Bela Vista

• Vila Betel

• Habitat Brasil

• Joafra

• Parque das Palmeiras

• Bairro da Paz

• Rui Lino lll

• Mocinha Magalhães

• Alphaville

– Setor Central

• Centro

• Bairro da Base

• Castelo Branco

• Bela Vista

• Ivete Vargas

• Tropical

• Palheiral

• Mascarenhas de Moraes

• Abrão Alab

• Bosque

• Cohab do Bosque

• Aviário

• Estação Experimental

• Morada do Sol

• Cadeia Velha

• Adalberto Aragão

• Invernada

– Setor São Francisco

• São Francisco

• Green Garden

• Edson Cadaxo

• Estrado São Francisco (Embratel)

• Parte da Rua Luiz Gonzaga

• Parte da rua Joaquim Macedo

– Setor Horto

• Conquista

• Nova Estação

• Manoel Julião

• Procon

• Solar

• Vila Ivonete

• Jardim América

• Conjunto Tiradentes

• Av. Antônio da Rocha Viana

• Av. Getúlio Vargas até o Lourenço Filho