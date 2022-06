Força Tática prende traficante na Baixada

- Publicidade -

A Polícia Militar da Força Tática do 1° batalhão do Acre, por meio de denúncia anônima efetuou na noite deste Sábado, 18, a prisão de dois traficantes identificados como Alan da Silva Pinheiro, de 20 anos e Wemerson Souza da Silva de 30 anos, no Bairro João Eduardo II, Rua Habitar Brasil.

Os policiais receberam a denúncia anônima via COPOM, de que dois indivíduos traficavam entorpecentes em uma residência e de imediato se deslocaram até o local, ao chegar, se deram conta da veracidade da denúncia e encontraram no interior da casa trouxinha de maconha, cocaína, material que seria para embalo da fabricação da droga, balança de precisão e uma quantia em espécie, que totalizou no valor de R$ 565,00, possivelmente oriundo do tráfico, segundo relato da Polícia.

Foi dado voz de prisão e os traficantes foram levados a Delegacia Central de Flagrantes- DEFLA para procedimentos judiciais.