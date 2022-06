Foragido da justiça e capturado pelo BOPE no bairro Vila Betel

- Publicidade -

Após uma denuncia José Wanderley Gimenez dos Santos de 40 anos foi preso na noite deste sábado (25) no Bairro Vila Betel, região do Calafate por policiais do Grupamento de Intervenção Rápido (GIRO).

O homem já tem passagens pela polícia pelos crimes de assalto e violência domestica. O homem cumpria pena e estava no regime aberto, após quebrar o benefício e estava andando tranquilamente pelas ruas do bairro Vila Betel.

Os policias do GIRO, que estavam em ronda no bairro ao saber da informação que o foragido estava nas proximidades localizou o mesmo e deu voz de prisão onde uma viatuda da policia Militar (PM) foi acionada e conduziu o homem até a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) onde após ser ouvido pelas autoridades será encaminhado mais uma vez ao regime fechado por quebra de beneficio.