FOLIA: Babado Novo, Araketu e Margareth Menezes irão agitar o Carnavale 2022

A coletiva realizada na manha desta sexta-feira, dia 10 de junho no centro do Idoso de Brasiléia, tirou a dúvida e curiosidade de muita gente em relação ao evento tão esperado depois de dois anos parado, devido a pandemia.

O aniversário de 112 anos do município de Brasiléia terá uma grande programação segundo a prefeita, Fernanda Hassem, que contou com a presença de representantes da Polícia Militar, Bombeiros, Detran, jornalistas, influenciadores digitais e convidados.

Mais atrações estão previstas nos dias 1, 2 e 3 de julho. Neste ano, devido não ter o carnaval que ocorre em fevereiro, o bloco Rolinhas do Coronel, onde os homens se vestem de mulher e vice-versa, terá seu espaço neste carnaval fora de época.

As atrações nacionais, serão as bandas Babado Novo, Araketu e Margareth Menezes. O canto Álamo Kario, Arregaçaê e outras bandas do estado e locais serão o reforço e como foi avisado pela prefeita, serão mais de 25 horas de musicas para todos os gostos.

O evento irá contar com um grande reforço policial envolvendo a Polícia Militar, Agentes de Transito, PRF e seguranças particulares. Não será permitido a presença de bebidas em térmicas, garrafas de vidro, visando dar prioridade aos expositores que estão presentes.

O evento estará tendo o apoio do governo do Estado, empresas particulares e maior organização pela empresa Bial Som, que está à frente da programação. Foi destacado que o evento estará aquecendo o comércio de forma em geral, principalmente na parte hoteleira e gastronômica.

Fonte/ O Alto Acre