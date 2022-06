Flávia Alessandra mostra sequência de looks ousados em vídeo

- Publicidade -

Flávia Alessandra compartilhou um vídeo que deixou seus fãs animadinhos nas redes sociais. Em sua conta oficial no Instagram, a famosa surgiu mostrando vários looks produzidos com sua cor favorita: o preto. No primeiro deles, ela surge com um blazer aberto, ostentando as curvas.

Na legenda da publicação, a famosa brincou sobre gostar muito de usar roupas mais escuras. “Eu duvido você acertar a minha cor favorita! Relaxa que é trend”, escreveu ela, que recebeu milhares de curtidas em apenas alguns minutos. Na caixa de comentários, os internautas reagiram. “Fashion queen”, elogiou um. “Espetáculo”, escreveu outra fã.

Homenagem emocionada

Há alguns dias, Flávia Alessandra se emocionou ao receber uma homenagem para lá de especial nas redes sociais. Giulia Costa, filha da atriz, compartilhou uma série de fotos no Instagram e deixou um textão repleto de mensagens de carinho para a loira.