Flamengo: Bruno Henrique será operado do joelho e só volta em 2023

O que a torcida do Flamengo mais temia se confirmou: Bruno Henrique será operado e não jogará mais o restante da temporada, retornando apenas em 2023. O Rubro-Negro confirmou o diagnóstico de lesão multiligamentar no joelho direito, sofrida na semana passada em duelo contra o Cuiabá.

Além de comunicar a gravidade da contusão, o Flamengo estima que o tempo de recuperação de Bruno Henrique será de 10 a 12 meses. Portanto, só retornaria a partir de abril de 2023, podendo perder o campeonato carioca, começo do Brasileirão, além da fase de grupos da Libertadores ou Sul-Americana, caso se classifique.

Momento ruim

O desfalque de Bruno Henrique vem num péssimo momento para o Flamengo. Precisando se recuperar no Campeonato Brasileiro às vésperas de jogos eliminatórios pela Copa do Brasil e Libertadores, o Mengão não contará com um de seus principais jogadores.

Ainda que o atacante Cebolinha, ex-Grêmio e Benfica, seja um provável substituto para BH, o novo reforço só estaria apto para estreia a partir do dia 17 de julho, data em que os confrontos das oitavas de finas das competições mata-mata já estarão decididos.

Apesar das ausências e da pressão da torcida, o Flamengo não tem tempo para lamentar. Na próxima quarta-feira (22/6), a equipe volta a enfrentar o Atlético-MG no Mineirão, mas dessa vez em confronto de ida das oitavas da Copa do Brasil.

Fonte/ Portal metrópole.com