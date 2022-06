Filó revela que mentiu paternidade de Tadeu para salvar a vida de José Leôncio

- Publicidade -

Após uma briga tensa entre Guta (Julia Dalavia) e Filó (Dira Paes) em “Pantanal”, a jovem irá revelar diante de José Leôncio que Tadeu (José Loreto) na verdade não é seu filho.

Chocado, o peão perguntará para a mãe sobre a verdade, e ficará sem chão ao saber que de fato não é filho do fazendeiro. “A verdade é que você não é filho dele. Mas você salvou a vida dele”, explica Filó. “O seu pai tinha perdido a vontade de viver quando a dona Madalena levou o Joventino daqui. Foi só por isso que eu confessei que você era filho dele”, completou.

Chocado, Tadeu não saberá o que fazer com a informação. O peão está em uma disputa com Jove e José Lucas pela sela de prata, uma relíquia de família de José Leôncio.

Briga entre Guta e Filó

Guta (Julia Dalavia) terminará novamente seu namoro com Tadeu (José Loreto) em “Pantanal”, mas não ficará quieta ao saber que José Leôncio (Marcos Palmeira) e Filó (Dira Paes) consideram que a jovem está atrás da herança do peão.

“Eu nunca estive de olho na sua herança. Assim como nunca quis afastar o seu filho e vocês…”, dispara Guta. “A gente já tinha tirado as conclusões que tinha pra tirar quando tivemos lá na sua casa…”, rebate Filó.

Irritada com a insistência da mãe de Tadeu, Guta soltará uma indireta sobre a paternidade do peão. José Leôncio sempre achou que Tadeu fosse seu filho, o que não é verdade. “Tome cuidado, Filó. Nem tudo o que parece, é. (…) O Tadeu, por exemplo… Ele não se parece um Leôncio, mas, no fundo, é… Não é?”, dispara a jovem.

Juma e José Lucas

Convidada do “Encontro”, Alanis Guillen falou sobre a atual fase de Juma em “Pantanal”, e opinou sobre a atração inesperada entre José Lucas (Irandhir Santos) e a pantaneira.

A relação entre José Lucas e Juma é muito criticada nas redes sociais, especialmente pelos fãs que torcem por Jove. “Ela esta completamente bagunçada. Ela tem certeza que é amor o que sente pelo Jove, mas o Zé Lucas despertou algo novo. Ele mexe com um lugar que ela não tem controle, mexe com energia do corpo e ela não entende o que está acontecendo. Ela sofre”, explicou a atriz.

Sobre sua parceria com Jesuíta Barbosa, a atriz elogiou o cuidado do ator e falou sobre a cena na qual os dois transarão no rio. “Ele é um parceiraço e a gente constrói tudo junto. Para a cena em que eles se amam, a gente encontrou na hora como seria, vivendo junto, no olho, no peito e na mão dada. Não se faz nada sozinho”.

Fonte/ Portal Yahoo.com