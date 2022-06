Filme com imagens inéditas de Paulo Gustavo será lançado pela Amazon

- Publicidade -

A Amazon Prime Video vai lançar um filme onde o humorista Paulo Gustavo, que morreu em maio do ano passado, será o protagonista. A produção começou a ser feita antes da morte dele, e reunirá imagens do comediante durante turnês e com a sua família.

De acordo com a coluna Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a produção se chamará Filho da Mãe.

O filme mostrará imagens inéditas de Paulo Gustavo no trabalho e de intimidade ao lado da família. Paulo Gustavo deixou o marido, Thales Bretas, e os dois filhos, Gael e Romeu.

Filho da Mãe também terá depoimentos de famosos e amigos do ator, como Ingrid Guimarães e Mônica Martelli. Segundo a colunista, outros nomes ainda devem assinar contratos com o streaming para a liberação de suas imagens.