Filho tenta matar a própria mãe e acaba ferido por arma branca

Identificado por Alef Donnavan Monteiro tentou matar sua própria mãe na madrugada desta sexta-feira no Conjunto esperança primeiro distrito da capital.

As informações da polícia é que o acusado teria chegado com um amigo e ao tentar entrar na residência da família, a mãe de Donnavan, a dona de casa Liliany Coriolano, não aceitou a entrada do desconhecido e tal fato em plena madrugada.

Insatisfeito com a atitude de sua mãe Donnavan entrou na residência e pegou uma faca e foi pra cima de sua mãe que reagiu e conseguiu tomar a faca e feri-lo na cabeça.

O Serviço Móvel de Urgência (SAMU), foi acionado para atender a vítima que estava com a perfuração na nuca. Após ser encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Liliany Coriolano seguiu para a Delegacia de Flagrante para registar o Boletim de ocorrência.

Donnavan Monteiro, deverá responder pelo crime de tentativa de homicídio após a liberação médica.