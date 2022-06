Filho de narcotraficante é morto por grupo de homens armados 

- Publicidade -

Luciano da Silva Barbosa, de 32 anos, filho do narcotraficante José Fernandes Barbosa, o “Zé Roberto da Compensa”, foi morto a tiros e degolado, na madrugada desta quinta-feira (23), na comunidade Santa Maria, no município de Anamã, interior do Amazonas. O padrasto dele, Silviney Oliveira Araújo, de 42 anos, também foi assassinado no ataque.