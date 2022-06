Filho de ex-prefeito petista é preso com mais de 8kg de cocaína escondida dentro de balde de farinha

Polícia Civil prendeu na quinta-feira (2) Mateus Ferreira Lopes, de 28 anos, transportando 8,2kg de cocaína. Ele é filho de Aldemir Lopes, petista eleito prefeito de Marechal Thaumaturgo em 2016 e condenado a devolver quase R$ 500 mil reais aos cofres públicos.

A prisão do filho do político aconteceu quando ele seguia viajem numa embarcação com destino à Cruzeiro do Sul. O produto foi encontrado dentro de um balde o de estava armazenada farinha de mandioca.

Mateus não resistiu a prisão e foi levado à Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul, onde foi apresentado ao delegado e posto à disposição da justiça.

Fonte/ Jornal Opinião