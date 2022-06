Filha de Tadeu Schmidt fala de sexualidade após se declarar queer: ‘Me orgulho profundamente’

- Publicidade -

Valentina Schmidt, de 19 anos, filha mais velha do apresentador Tadeu Schmidt, fez um post nesta terça-feira para celebrar o Dia do do Orgulho LGBTQIA+. Na mensagem, a escritora e atriz lembra que há um ano tomou a decisão de expor sua sexualidade, se declarando queer (quando a orientação sexual e atração emocional não se encaixam nos padrões da heteronormatividade) e diz ter muito orgulho.

“Há um ano, tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Uma decisão da qual me orgulho profundamente. Tenho orgulho de ter a liberdade para falar abertamente sobre a minha sexualidade. Orgulho de amar quem eu quiser. Orgulho de ter uma família e amigos que me apoiam incondicionalmente. Orgulho de ser uma mulher queer. Orgulho de ser eu.

Ninguém nunca vai tirar o meu direito de amar e ser feliz. Boa sorte para quem tentar. Que esse mês do orgulho tenha sido maravilhosos para todos nós“, escreveu.

