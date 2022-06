Filha de Elon Musk vai à Justiça para retirar nome do pai

- Publicidade -

Uma das filhas do bilionário Elon Musk entrou com um pedido na Justiça para tirar sobrenome do pai além de alterar sua identidade de gênero.

De acordo com o site norte-americano TMZ, a filha de Musk acabou de completar 18 anos e quer ser reconhecida pelo nome de Vivian Jenna Wilson. Ao nascer, ela foi registrada como Xavier Alexander Musk.

Vivian justificou o pedido de retirada do sobrenome paterno dizendo que não deseja estar ligada ao pai biológico de nenhuma forma. Ela é filha de Justine Wilson, com quem o CEO da Tesla foi casado entre 2000 e 2008 e teve cinco, incluindo Vivian, de seus sete filhos. A audiência para a mudança de nome está marcada para sexta-feira (24), na Califórnia, nos Estados Unidos.

Musk ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto, mas em 2020 ele postou em suas redes sociais que apoiava a comunidade trans, mas que “todos esses pronomes são um pesadelo estético”.

Fonte: IstoÉ