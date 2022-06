Fifa anuncia cidades-sede dos jogos da Copa do Mundo de 2026

- Publicidade -

A Fifa anunciou na noite desta quinta-feira (16/6) as 16 cidades-sede da Copa do Mundo de 2026. O Mundial será o primeiro sediado por três países – Estados Unidos, Canadá e México – e o primeiro com 48 seleções participantes.

A Copa será sediada em duas cidades no Canadá, três no México e 11 nos Estados Unidos. Confira:

Canadá: Vancouver e Toronto

México: Guadalajara, Monterrey e Cidade do México

Estados Unidos: Seattle, São Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadélfia, Miami e Nova York

“Vamos tentar organizar a Copa de um jeito que as seleções e os fãs não tenham que viajar muito. No momento oportuno vamos decidir o local da abertura e o palco final”, afirmou Gianni Infantino, presidente da Fifa.