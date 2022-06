Festejos marcam aniversário de 15 anos do Hospital do Câncer do Acre

- Publicidade -

O aniversário de 15 anos da Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) foi comemorado nesta terça-feira, 14, pelas equipes responsáveis pelo atendimento no único hospital oncológico do Acre, num clima de família reunida para a confraternização conjunta entre pacientes, parentes, convidados de honra, decoração, bolo e o tradicional parabéns a cargo da banda de música da Polícia Militar.

Nos festejos em torno do debutante, homenagens com entregas de certificados, momento de ação de graças ministrado pelo frei Rennan Barros e apresentação do coral da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Nas falas dos servidores, técnicos, enfermeiros e médicos o reconhecimento comum de que a convivência entre pacientes, familiares e corpo clínico os torna uma grande família.

O gerente de assistência, o oncologista clínico Rafael Teixeira Carvalho destacou o trabalho de humanização desempenhado pelas equipes no momento de chegada dos pacientes e seus familiares, quando segundo ele, é possível perceber como saem psicologicamente muito melhores do que quando chegaram.

“Importante estarmos comemorando juntos, pois em todos esses anos foram muitas curas, acolhimentos, lutas e perdas, dedicação utilizando também a fé e a esperança na luta contínua pela vida”, reconheceu o oncologista.

Ao longo desses anos, um total de 11 mil pessoas foram registradas na Unacon e a média de registros de novos pacientes é de 900 novos casos por ano. Em tratamento contra o câncer de mama, a média é de 100 novos casos por ano. Atualmente a unidade em oncologia tem 650 pessoas em tratamento mensal, sendo 300 de quimioterapia, mais 300 de hormonioterapia e 50 de radioterapia.

O hospital com especialidade em oncologia no estado do Acre oferta tratamento de quimioterapia adulto e infantil, cirurgias oncológicas e radioterapia. Está equipado com 16 leitos para internação, inclusive atendimentos de emergência, que podem ocorrer durante 24 horas, de segunda a segunda.

A gerente administrativa da Unacon, Nilcy Vilaço, esclarece que a Unidade é referência no atendimento de todos os casos de cânceres no estado e também já é referência em atendimento a usuários de estados vizinhos, como Rondônia, Amazonas, Roraima, além de atender pessoas de outros países, como Bolívia e Peru.

Segundo ela, condição conquistada principalmente na gestão do governador Gladson Cameli, mediante investimentos pontuais nesses últimos anos, como, por exemplo, a reforma das sete salas de ambulatórios, retorno da radioterapia e, mais recentemente, do serviço de tomografia, que possibilita o planejamento para radioterapia e diagnósticos.

“Investimentos incluem ainda a entrega de novas camas elétricas para a emergência, poltronas elétricas para o tratamento de quimioterapia adulto e infantil, implantação do tratamento de braquiterapia (radioterapia interna), que já está em processo de instalação, com adaptação da sala”, acrescentou.

As benfeitorias do governo incluem a estrutura física também, com reforma da recepção principal e emergência da unidade, cujas ordens de serviço foram assinadas no início deste mês, pelo governador Gladson Camelli.

Fonte: Agência Acre