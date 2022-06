Ferrari pede ressarcimento de R$ 50 mil a salão de beleza no Brasil

- Publicidade -

A Ferrari encaminhou uma notificação judicial a um pequeno salão de beleza pedindo ressarcimento por danos morais.

De acordo com a reportagem do site Metrópoles, o dono do até então chamado Ferrari Cabeleireiros Unissex (localizado em Paranoá-DF), Sebastião Dias, de 46 anos, recebeu um documento de 16 páginas requisitando a mudança do nome.

A solicitação veio do escritório Ariboni, Fabbri & Schimdt, que representa a Ferrari no Brasil.

Quais foram as exigências da Ferrari?

A Ferrari exigiu a troca da marca no comércio, assim como os nomes empresarial e fantasia, inclusive em materiais de propaganda e páginas da internet.

O empreendedor também deveria ressarcir a Ferrari em R$ 50 mil pelos danos morais, assim como os honorários advocatícios no valor de R$ 10 mil.

Após o ocorrido, Sebastião mudou o nome do estabelecimento para “Studio Sebastian”.

À reportagem, ele afirmou que não usou o nome de má-fé e que correu para se adequar assim que recebeu a notificação. E que o nome já existia quando comprou o estabelecimento e foi mantido por já ser conhecido.

