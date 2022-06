Fernanda Souza detalha relação com família após assumir namoro com amiga de infância

- Publicidade -

Fernanda Souza assumiu namoro com Eduarda Porto, sua amiga de infância, através de um post no Instagram. Desde então, a atriz prefere manter o relacionamento mais privado, sem fazer muitas publicações nas redes sociais. A última foi feita no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, com um vídeo chamando atenção pelo combate ao preconceito.

A descoberta do amor se deu depois de uma longa jornada de autoconhecimento. Hoje, Fernanda Souza inclui Eduarda Porto no seu dia a dia. Se a agenda está mais tranquila, a artista vai para a casa da namorada na Barra da Tijuca, mesmo bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro onde mora a apresentadora.

“Quando meu dia seguinte está menos cheio, vou dormir na casa da Duda. Foi por causa do autoconhecimento que eu entendi o quanto falar sobre esse assunto me faz bem, iluminou completamente a minha relação com a minha família e até me ajudou a acolher a descoberta de um novo amor. O tempo investido em olhar pra dentro traz transformações amorosas e potentes. Quando você se conhece e se ama, você banca quem você é”, declarou a artista em entrevista à “Harper’s Bazaar Brasil”

Ao longo do papo, Fernanda também falou sobre sua rotina. “Sou muito matinal, gosto de acordar cedo”. E disse que o período sabático, longe da TV, a ajudou em relação à saúde mental. “Estudar me faz compreender que o que aprendo sobre mim e me ajuda muito a entender como agir em relação à cada coisa, em todas as esferas da minha vida”, afirmou.