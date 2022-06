Feriado prolongado de Aniversário do AC e Corpus Christi: veja o que abre e o que fecha em Rio Branco

Na Segurança Pública, as delegacias também seguem com o atendimento normal durante o feriado.

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Acre (Correios) informou que não haverá funcionamento no feriado de quarta-feira (15) e nem na quinta (16). Na sexta (17), as agências abrem normalmente.

De acordo com o Sindicato dos Bancários do Acre (Seeb-AC), os bancos suspendem os serviços na quarta (15) e quinta (16) e atendem normalmente na sexta.

O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) também decretou ponto facultativo na sexta-feira (17). Com isso, na quarta, quinta e sexta, o atendimento das demandas emergenciais, no primeiro e segundo grau, ocorre em regime de plantão conforme escala definida pelo juiz diretor do foro.

No dia 15 de junho também é celebrado os 59 anos de instalação do TJAC. A primeira corte de Justiça do Acre foi instituída oficialmente no dia 15 de junho de 1963, um ano depois da Lei n.°4.070/1962, que criou o estado do Acre.

