‘Fazendeiro do Amor’, dado como foragido, é preso ao tentar subornar policiais

Teodoro Cardoso, mais conhecido como o “Fazendeiro do Amor”, dado como foragido da justiça, foi preso pela Polícia Civil em Presidente Médici (RO) após apresentar identidade falsa e tentar subornar os agentes civis na delegacia.

O ‘Fazendeiro do Amor’ era foragido da Justiça de Campo Grande (MS) e segundo investigações, por se passar por dono de fazendas e aplicou golpes em várias mulheres com promessas amorosas e, em um dos casos, tirando a única casa que ela tinha.

Na última semana, durante abordagem de rotina, Teodoro foi abordado por policiais em Rondônia. No entanto, o suspeito apresentou uma documentação falsa com o nome de “Gilberto Cardoso”, mas os agentes descobriram a fraude.

Após o episódio, Teodoro então foi encaminhado para a delegacia, onde segundo a Polícia Civil, ele tentou subornar os agentes oferecendo uma propina de R$ 50 mil para ser liberado.

“Eu dou cinquenta mil reais para vocês e vocês esquecem que eu existo. Vocês poderiam ser diferentes. Não precisa ser assim. O mundo não funciona assim. Você poderia convencer os colegas, que não é assim”, teria dito ele.

O delegado do caso Niki Locatelli, disse que a conversa foi gravada e o homem foi flagranteado por uso de documento falso e corrupção ativa, além dos crimes que já havia cometido.

O golpe

As investigações contra o ‘Fazendeiro do Amor’ identificaram que ele se passava por fazendeiro justamente com o intuito de se aproximar de mulheres.

As vítimas, acreditando nas promessas amorosas, transferiam as propriedades para o nome do suspeito ou vendiam para terceiros e davam para ele o dinheiro do negócio.

Ainda de acordo com as investigações, os crimes que ele cometeu ultrapassam prejuízo de R$ 2 milhões para as vítimas. Em um dos casos, a mulher perdeu a única residência que possuía para morar.

O suspeito morava em Presidente Médici desde o fim de 2021 e a Polícia Civil decidiu divulgar seu o nome e imagem do suspeito para identificar possíveis vítimas de Rondônia, caso elas o reconheçam.