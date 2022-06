FATALIDADE: Caçador é atingido com tiro no pescoço

- Publicidade -

O jovem Francisco Antônio França Carneiro, 20 anos, morreu no início da noite desta segunda-feira, 20, dentro de uma viatura do SAMU que o levava ao Pronto Socorro de Rio Branco, após o rapaz sofrer um tiro acidental durante uma caçada.

De acordo com informações de familiares, Francisco saiu de casa localizado no ramal Espinhara na BR 364 no município do Bujari, quando foi atingido com o disparo acidental da própria arma no momento em que foi atirar em um animal, devido a grande quantidade de galhos secos que dificultou o tiro

A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU, mas no percurso não resistiu à gravidade do ferimento e morreu dentro da viatura.

O corpo do rapaz foi levada ao Instituto Médico Legal – IML para exame cadavérico e posterior liberação para velório.

Apesar da afirmação de parentes da vítima que o tiro foi acidental, a morte será investigado pela Polícia Civil.