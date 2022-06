Família investigada por tráfico interestadual de drogas é alvo de operação da PF

- Publicidade -

Uma família investigada por tráfico interestadual de drogas, tendo como origem os estados de Mato Grosso e Rondônia e como destino São Paulo, está sendo alvo da operação ‘Narco Familial’, deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira (14).

De acordo com a polícia, os presos possuem vínculo familiar, sendo que o pai era o motorista do veículo batedor e o filho exercia a função de motorista do veículo que transportava o entorpecente.

A PF informou que, durante as investigações, foi identificada a participação de outros dois familiares que davam suporte logístico e financeiro.

A Justiça de Mato Grosso expediu dois mandados de prisões contra eles e três de busca e apreensão a serem realizados na cidade de Cacoal (RO), nesta terça-feira.

Também foi determinado o bloqueio de todos os veículos identificados em nome da família, além de R$ 9,7 milhões.

A polícia disse ainda que as investigações terão continuidade para identificar novos envolvidos e descapitalizar toda essa associação criminosa.