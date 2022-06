EXCLUSIVO: Testemunha indicou a Polícia Federal o local dos corpos na Floresta Amazônica

- Publicidade -

Uma testemunha-chave afirmou à Polícia Federal que o jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Araújo foram assassinados.

A informação foi apurada pelo CNN com fontes ligadas à investigação. Durante o depoimento na madrugada desta quarta-feira (15), essa mesma testemunha descreveu aos policiais o local onde os corpos teriam sido deixados.

Ela disse aos investigadores que teria ouvido tiros enquanto cuidava de um barco numa região conhecida como Lago Preguiça, no dia 5 de junho. A data bate com o a do desaparecimento das vítimas. Uma equipe da Polícia Federal está, neste momento, a caminho do local indicado.

Na terça-feira (14) a Polícia Federal prendeu Oseney da Costa Oliveira, 41 anos, por supostamente estar envolvido no caso. Ele é irmão de Amarildo da Costa de Oliveira, 41 anos, preso na quarta-feira (8) passada, também por suspeita de estar ligado ao desaparecimento da dupla. As equipes de investigação encontraram sangue e vestígios que seriam humanos em sua embarcação.

Um dos suspeitos pelo de envolvimento foi levado no início da tarde desta quarta-feira (15) para o local das buscas pelos desaparecidos.

Phillips e o indigenista não são vistos desde o último dia 5 quando se deslocavam pela região do Vale do Javari, na região do município de Atalaia do Norte.

Na terça-feira, a PF informiu que cumpria dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça em Atalaia do Norte, quando deteve Oseney. Também foram apreendidos alguns cartuchos de arma de fogo e um remo.

Fonte/ CNN BRASIL